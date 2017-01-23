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Флойд Мейвезер заявил, что он лучше Мохаммеда Али http://www.segodnya.ua/img/article/7909/88_main.1485186837.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7909/88_tn.1485186837.jpg Бокс Непобедимый американец отдал спорту 40 лет не для того, чтобы сказать, что другой боец лучше его

Флойд Мейвезер заявил, что он лучше Мохаммеда Али

Сегодня, 17:53

Непобедимый американец отдал спорту 40 лет не для того, чтобы сказать, что другой боец лучше его

Флойд Мейвезер. Фото AFP
Флойд Мейвезер. Фото AFP

12-кратный чемпион мира Флойд Мейвезер-младший заявил, что превосходит легендарного тяжеловеса Мохаммеда Али.

"Как мы оцениваем бойцов? Если по отстаиванию своих идеалов, то Али более велик, без сомнений. Но если мы говорим о том, кого меньше потрепали и кто побил больше рекордов, то это Флойд Мейвезер", – приводит слова Мейвезера Fights Day.

"Мохаммед Али проложил для меня путь, он легенда. Но говоря о побитых рекордах, мы должны сказать, что Али проиграл свой титул бойцу, проведшему только семь боев. Я снимаю шляпу перед Али, но я отдал этому спорту 40 лет не для того, чтобы сказать, что другой боец лучше меня", – заявил Флойд.
бокс, Мохаммед Али, Флойд Мейвезер

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Источник:

Championat.ru

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