Флойд Мейвезер встретится с футболистами "Лестера"

Непобежденный боксер 2 марта прилетит в Лестер, где пообщается с игроками клуба, ставшего сенсацией в Англии

Завершивший карьеру боксер Флойд Мейвезер прилетит в Великобританию, где посетит Лондон, Ливерпуль и Лестер. Как заявил промоутер Шейн Уитфилд, Флойд хотел бы познакомиться с игроками "Лестера", когда он посетит город 2 марта.

"Я разговаривал с представителями Флойда, он сказал им, что хочет встретиться с командой "Лестер Сити". Их победа в аглийской Премьер-лиге действительно произвела на всех впечатление, и я надеюсь, что игроки смогут встретиться с Флойдом. Что касается возможного возвращения Мейвезера на ринг, то я не удивлюсь, если он объявит, что вернется в сентябре или, возможно, в мае следующего года", – цитирует Уитфилда Sky Sports.

Флойд Мейвезер провел на профессионально ринге 49 боев и во всех одержал победы.

"Лестер" в сезоне-2015/16 впервые в истории стал чемпионом Англии.