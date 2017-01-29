Флойд Мейвезер возвращается ради боя с Конором Макгрегором

Сегодня, 12:14

Поединок между боксером и бойцом смешанных единоборств состоится по правилам бокса

Флойд Мейвезер на боксерском вечере. Фото AFP
Флойд Мейвезер на боксерском вечере. Фото AFP

Чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер заявил, что его бой с чемпионом UFC Конором Макгрегором действительно может состояться.

"Я верю, что бой состоится. Конор сильный спортсмен. Он доказал это годами выступлений в UFC. Но все знают, что в переговорах я выступаю доминирующей стороной. Это связано с моей карьерой, рекордами, которые я установил. Надеюсь, мы сможем организовать бой. Его все хотят увидеть. Я верю, что фанаты хотят этот бой. Это развлечение. Он очень любит болтать, как и я. Нужно дать фанатам то, чего они так хотят", – сказал Мейвезер.

"Можете быть уверены, что поединок уже реален. Этот бой не просто рассматривается. Этот бой уже разрабатывается определенное время. Если Мейвезер и Пакьяо заработали полмиллиарда, то я верю, что наш бой принесет миллиард", – убеждает Макгрегор.

Мейвезер, является самым высокооплачиваемым боксером всех времен, на профессиональном ринге он одержал 49 побед (26 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях, американец также является бронзовым призером Олимпийских игр – 1996. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мейвезер заработал рекордный гонорар в истории бокса – $210 млн. В сентябре 2015 года американец завершил карьеру, но сейчас готов ее возобновить ради поединка с Макгрегором.

Макгрегор провел 23 поединка в смешанных единоборствах, одержав 20 побед (17 нокаутом) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. За бой с Нейтом Диасом 20 августа прошлого года ирландец получил рекордный гонорар в истории организации – около $3 млн.
бокс, смешанные единоборства, Флойд Мейвезер, Конор Макгрегор

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Источник:

Championat.ru

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