Флойд Мейвезер возвращается ради боя с Конором Макгрегором

Чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер заявил, что его бой с чемпионом UFC Конором Макгрегором действительно может состояться.

"Я верю, что бой состоится. Конор сильный спортсмен. Он доказал это годами выступлений в UFC. Но все знают, что в переговорах я выступаю доминирующей стороной. Это связано с моей карьерой, рекордами, которые я установил. Надеюсь, мы сможем организовать бой. Его все хотят увидеть. Я верю, что фанаты хотят этот бой. Это развлечение. Он очень любит болтать, как и я. Нужно дать фанатам то, чего они так хотят", – сказал Мейвезер.

"Можете быть уверены, что поединок уже реален. Этот бой не просто рассматривается. Этот бой уже разрабатывается определенное время. Если Мейвезер и Пакьяо заработали полмиллиарда, то я верю, что наш бой принесет миллиард", – убеждает Макгрегор.

Мейвезер, является самым высокооплачиваемым боксером всех времен, на профессиональном ринге он одержал 49 побед (26 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях, американец также является бронзовым призером Олимпийских игр – 1996. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мейвезер заработал рекордный гонорар в истории бокса – $210 млн. В сентябре 2015 года американец завершил карьеру, но сейчас готов ее возобновить ради поединка с Макгрегором.

Макгрегор провел 23 поединка в смешанных единоборствах, одержав 20 побед (17 нокаутом) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. За бой с Нейтом Диасом 20 августа прошлого года ирландец получил рекордный гонорар в истории организации – около $3 млн.