Энтони Джошуа: "Кличко обладает более мощным ударом"

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) знает, что поможет ему победить Владимира Кличко.

"Это мое время. Не думаю, что Кличко сможет найти у меня слабые места. Впереди много работы, но я иду за нокаутом – это моя цель.

Я не проигрывал в профи, поэтому мне нечего сказать о поражениях. Кличко обладает более мощным ударом, чем я, понимаю это, но бокс не ограничивается этим показателем. Я всегда стараюсь действовать предельно просто. Моя работа – заставить своего оппонента почувствовать себя новичком.

Слышал много о возрасте, но бокс – спорт молодых парней. У Владимира есть опыт, который поможет в первых раундах, но потом мои адреналин и скорость станут для него проблемой", – сказал Джошуа в интервью Sky Sports.

Напомним, что бой Кличко – Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне.