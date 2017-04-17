Энтони Джошуа: "Кличко обладает более мощным ударом"

Сегодня, 13:10

Британец рассказал, что поможет ему победить украинского боксера

Энтони Джошуа. Фото AFP
Энтони Джошуа. Фото AFP

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) знает, что поможет ему победить Владимира Кличко.

"Это мое время. Не думаю, что Кличко сможет найти у меня слабые места. Впереди много работы, но я иду за нокаутом – это моя цель.

Я не проигрывал в профи, поэтому мне нечего сказать о поражениях. Кличко обладает более мощным ударом, чем я, понимаю это, но бокс не ограничивается этим показателем. Я всегда стараюсь действовать предельно просто. Моя работа – заставить своего оппонента почувствовать себя новичком.

Слышал много о возрасте, но бокс – спорт молодых парней. У Владимира есть опыт, который поможет в первых раундах, но потом мои адреналин и скорость станут для него проблемой", – сказал Джошуа в интервью Sky Sports.

Напомним, что бой Кличко – Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне.
бокс, Владимир Кличко, Энтони Джошуа

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Источник:

Sport Arena

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