Эмоциональное промо к поединку Ронда Роузи – Аманда Нуньес (видео)
Бой за чемпионский пояс UFC состоится 30 декабря
Чемпионка UFC в легчайшей весовой категории Аманда Нуньес и экс-чемпионка Ронда Роузи уже 30 декабря выйдут в октагон на турнире UFC 207.
Организаторы поединка выпустили душевное промо ко встрече Нуньес и Роузи.
Напомним, что легендарная Ронда Роузи не дралась с ноября прошлого года. Тогда она болезненно проиграла Холли Холм свой чемпионский титул.
ВИДЕО: бой Ронда Роуза — Холли Холм
Интересно, что во время своей первой же защиты Холм уступила Мише Тейт.
ВИДЕО: бой Холли Холм — Миша Тейт
А Тейт во время первой защиты проиграла как раз Нуньес.
ВИДЕО: бой Миша Тейт — Аманда Нуньес
Теперь для Роузи прекрасная возможность вернуть себе чемпионский пояс.
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