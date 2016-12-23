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Эмоциональное промо к поединку Ронда Роузи – Аманда Нуньес (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7823/15_main.1482479388.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7823/15_tn.1482479388.jpg Бокс Бой за чемпионский пояс UFC состоится 30 декабря

Эмоциональное промо к поединку Ронда Роузи – Аманда Нуньес (видео)

Сегодня, 09:43

Бой за чемпионский пояс UFC состоится 30 декабря


Чемпионка UFC в легчайшей весовой категории Аманда Нуньес и экс-чемпионка Ронда Роузи уже 30 декабря выйдут в октагон на турнире UFC 207.

Организаторы поединка выпустили душевное промо ко встрече Нуньес и Роузи.

Напомним, что легендарная Ронда Роузи не дралась с ноября прошлого года. Тогда она болезненно проиграла Холли Холм свой чемпионский титул.

ВИДЕО: бой Ронда Роуза — Холли Холм

Интересно, что во время своей первой же защиты Холм уступила Мише Тейт.

ВИДЕО: бой Холли Холм — Миша Тейт

А Тейт во время первой защиты проиграла как раз Нуньес.

ВИДЕО: бой Миша Тейт — Аманда Нуньес

Теперь для Роузи прекрасная возможность вернуть себе чемпионский пояс.
MMA, смешанные единоборства, Ронда Роузи, Аманда Нуньес

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Источник:

boxing-mma.com

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