Экс-чемпион мира: "Поражение от Фьюри задело Кличко, это может сыграть против Джошуа"

Рикки Хаттон считает, что пришло время Джошуа, но украинец подойдет к поединку более решительным

Бывший чемпион мира в двух категориях британец Рикки Хаттон предположил, что поражение Владимира Кличко от Тайсона Фьюри не пойдет на пользу Энтони Джошуа.

Однако в целом шансы последнего на победу все же выше, чем у Владимира.

"Думаю, пришло время Джошуа. Кличко, кажется, выступает уже целую вечность, но правда в том, что не вечен никто из нас, – философствует Ричард. – Тайсон (Фьюри) просто фантастически отбоксировал с Владимиром, но, если честно, как раз вот это может сыграть против Джошуа".

"Поражение от Фьюри реально задело Кличко, и он выйдет в ринг в роли претендента, а значит будет более решительным, чем когда бы то ни было. И все же, думаю, его время уже минуло. Энтони уверен в себе, он на гребне победной волны, на вершине мира. Сейчас его время, а время Владимира прошло".

Напомним, что поединок Джошуа-Кличко за титулы чемпиона мира WBA Super/IBF/IBO в супертяжелом весе запланирован на 29 апреля в Лондоне (Англия).