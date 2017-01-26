Экс-чемпион мира по боксу арестован за вождение автомобиля в токсическом опьянении

Бывший чемпион мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) в различных весовых категориях Оскар де ла Хойя был арестован в городе Пасадене (штат Калифорния). Об этом сообщает портал TMZ.

Инцидент, повлекший за собой арест 43-летнего бывшего боксера, произошел во вторник. Полиция остановила автомобиль, после чего стало ясно, что де ла Хойя находится в состоянии токсического опьянения. Сразу после этого бывший боксер был арестован. О том, какое наказание грозит ему, не сообщается.

Ранее де ла Хойя неоднократно сталкивался с проблемой зависимости от психотропных веществ и даже проходил лечение в реабилитационном центре.

Де ла Хойя, в активе которого также значится золото Олимпиады-1992 в Барселоне, является одним из сильнейших боксеров своего времени. На протяжении своей карьеры он неоднократно менял весовые категории от легкой до средней, чтобы выходить на ринг против таких знаменитых боксеров, как Джефф и Флойд Мейвезеры, Бернард Хопкинс, Мэнни Пакьяо, Хулио Сесар Чавес и др. Всего на профессиональном ринге он провел 45 боев, одержав победы в 39 из них (30 – нокаутом) и потерпев шесть поражений.

После завершения карьеры он сосредоточился на промоутерской деятельности в рамках собственной компании Golden Boy Promotions, услугами компании пользуется целый ряд известных боксеров, среди которых Сауль Альварес и Юриоркис Гамбоа.