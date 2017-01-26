Экс-чемпион мира по боксу арестован за вождение автомобиля в токсическом опьянении

Сегодня, 11:23

Ранее де ла Хойя неоднократно сталкивался с проблемой зависимости от психотропных веществ

Оскар де ла Хойя. Фото Wikipedia
Оскар де ла Хойя. Фото Wikipedia

Бывший чемпион мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) в различных весовых категориях Оскар де ла Хойя был арестован в городе Пасадене (штат Калифорния). Об этом сообщает портал TMZ.

Инцидент, повлекший за собой арест 43-летнего бывшего боксера, произошел во вторник. Полиция остановила автомобиль, после чего стало ясно, что де ла Хойя находится в состоянии токсического опьянения. Сразу после этого бывший боксер был арестован. О том, какое наказание грозит ему, не сообщается.

Ранее де ла Хойя неоднократно сталкивался с проблемой зависимости от психотропных веществ и даже проходил лечение в реабилитационном центре.

Де ла Хойя, в активе которого также значится золото Олимпиады-1992 в Барселоне, является одним из сильнейших боксеров своего времени. На протяжении своей карьеры он неоднократно менял весовые категории от легкой до средней, чтобы выходить на ринг против таких знаменитых боксеров, как Джефф и Флойд Мейвезеры, Бернард Хопкинс, Мэнни Пакьяо, Хулио Сесар Чавес и др. Всего на профессиональном ринге он провел 45 боев, одержав победы в 39 из них (30 – нокаутом) и потерпев шесть поражений.

После завершения карьеры он сосредоточился на промоутерской деятельности в рамках собственной компании Golden Boy Promotions, услугами компании пользуется целый ряд известных боксеров, среди которых Сауль Альварес и Юриоркис Гамбоа.
бокс, Оскар Де Ла Хойа

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ИТАР-ТАСС

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