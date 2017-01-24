Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости спорта Новости бокса
Двукратный чемпион Европы по боксу из России арестован за двойное убийство http://www.segodnya.ua/img/article/7911/23_main.1485244181.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7911/23_tn.1485244181.jpg Бокс Боксер Игорь Алборов с подельником убили двоих мужчин из мести

Двукратный чемпион Европы по боксу из России арестован за двойное убийство

Сегодня, 09:49

Боксер Игорь Алборов с подельником убили двоих мужчин из мести

Игорь Алборов дважды был лучшим боксером континента
Игорь Алборов дважды был лучшим боксером континента

Черкесский городской суд арестовал на два месяца двукратного чемпиона Европы по боксу Игоря Алборова, подозреваемого в двойном убийстве.

"В отношении жителей Владикавказа Игоря и Алана Алборовых, подозреваемых в совершении двойного убийства на территории Карачаево-Черкесии, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", – сообщил агентству "Интерфакс" представитель Следственного управления СКР по региону Сергей Шуваев.

Он отметил, что после предъявленного обвинения оба задержанных пояснили, что убийство отца и сына Гояевых они совершили из мести за убийство их родственника на территории Южной Осетии.

Убийство 30-летнего Алана Гояева и его 70-летнего отца Александра Гояева было совершено в ноябре 2016 года в поселке Ударный Прикубанского района Карачаево-Черкесии. Труп сына с многочисленными ножевыми ранениями был найден на лестничной площадке многоквартирного дома, а в квартире, где непосредственно проживали жертвы, был обнаружен труп отца.
убийство, бокс, месть, боксер

Вы сейчас просматриваете новость "Двукратный чемпион Европы по боксу из России арестован за двойное убийство". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.