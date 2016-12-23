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Допинг Поветкина разбил сердце Дону Кингу http://www.segodnya.ua/img/article/7823/31_main.1482481590.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7823/31_tn.1482481590.jpg Бокс Дон Кинг заявил, что срыв титульного боя Поветкина со Стиверном разбил его сердце

Допинг Поветкина разбил сердце Дону Кингу

Сегодня, 10:26

Дон Кинг заявил, что срыв титульного боя Поветкина со Стиверном разбил его сердце

Дон Кинг. Фото AFP
Дон Кинг. Фото AFP

Срыв поединка за титул временного чемпиона WBC между Александром Поветкиным и Бермейном Стиверном из-за положительной допинг-пробы россиянина очень печалит, заявил промоутер канадца Дон Кинг, также отметивший, что его сердце из-за этого разбито.

Поветкин 17 декабря в Екатеринбурге должен был встретиться со Стиверном, но утром в день боя президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что допинг-проба россиянина, взятая 6 декабря, дала положительный результат на запрещенный препарат остарин. В итоге бой был отменен, Стиверн покинул Россию, а Поветкин боксировал против француза Йоанна Дюопа во встрече, не имевшей официального статуса.

"Мы очень опечалены случившимся. Мое сердце разбито. Я так разочарован! Мы так серьезно готовились, много работали над организацией этого поединка, уладили все детали, подписали контракт, бой был санкционирован WBC. А Поветкин совершил это (попался на допинге) дважды подряд, тем самым скомпрометировав (промоутерскую компанию) "Мир бокса", WBC и свой менеджмент. Потому что они, в частности (промоутер Андрей) Рябинский, несут ответственность за действия Поветкина", – заявил Кинг по телефону.

В мае бой Поветкина с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером не состоялся из-за положительной пробы россиянина на мельдоний, однако впоследствии он был полностью оправдан. "Это позор, он сорвал два подряд боя за титул в супертяжелом весе. Это привлечение к ответственности дважды за одно и то же преступление. Ему дали второй шанс, и он снова провалился. Он нарушил соглашение. Эта ситуация опозорила его команду, его менеджмент и Рябинского, который несет за него ответственность", – добавил собеседник агентства.

Ранее Рябинский судился с Кингом по делу о нарушении условий контракта на проведение поединка россиянина Дениса Лебедева и Гильермо Джонса, когда проба панамца дала положительный результат. Российский промоутер одержал победу и отсудил 1,6 млн долларов у американского коллеги.

"Я уже нес нелегкую ответственность за моего боксера, попавшегося на допинге. А теперь бог ему эту ситуацию вернул", – заявил Кинг.
Александр Поветкин, Бермейн Стиверн, Дон Кинг, Андрей Рябинский

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Источник:

РСпорт

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