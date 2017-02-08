Дэвид Хэй хочет драться с победителем боя Кличко – Джошуа
Британский боксер хочет доказать, что он "является номером один" в супертяжелом весе
Британский боксер Дэвид Хэй выразил желание провести бой с победителем поединка между чемпионом мира в супертяжелом весе по версии IBF Энтони Джошуа и Владимиром Кличко, встреча которых состоится 29 апреля в Лондоне. Отметим, что самому Хэю 4 марта предстоит сразиться с Тони Беллью.
"Для меня это не навязчивая идея. Это всего лишь цель, которую я перед собой поставил, чтобы доказать, что я являюсь номером один. Моей целью всегда было стать номером один в супертяжелом весе. У меня был шанс сделать это в бою с Владимиром, но я проиграл по очкам.
Я хотел бы получить возможность провести бой с чемпионом, которого многие считают номером один, и побить его. Победителя боя Джошуа – Кличко многие будут считать тем, кто должен стать лучшим в этом дивизионе", – приводит слова Хэя Sky Sports.
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