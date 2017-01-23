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Чудовищное рассечение бойца ММА после жестокого нокаута (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7909/52_main.1485183409.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7909/52_tn.1485183409.jpg Бокс Победитель отправил своего оппонента в бессознательное состояние жесточайшим ударом коленом в голову

Чудовищное рассечение бойца ММА после жестокого нокаута (видео)

Сегодня, 16:56

Победитель отправил своего оппонента в бессознательное состояние жесточайшим ударом коленом в голову


Британский полусредневес Пол Дэйли в рамках турнира Bellator 17 одержал яркую победу нокаутом в первом раунде над американцем Бреннаном Уордом/

Он отправил своего оппонента в бессознательное состояние жесточайшим ударом коленом в голову.

При этом, фатальный удар Дэйли не только вырубил Уорда, но и открыл страшное рассечение возле его левого глаза.

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смешанные единоборства, мма

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Источник:

vringe.com

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