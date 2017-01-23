Чудовищное рассечение бойца ММА после жестокого нокаута (видео)
Победитель отправил своего оппонента в бессознательное состояние жесточайшим ударом коленом в голову
Британский полусредневес Пол Дэйли в рамках турнира Bellator 17 одержал яркую победу нокаутом в первом раунде над американцем Бреннаном Уордом/
Он отправил своего оппонента в бессознательное состояние жесточайшим ударом коленом в голову.
При этом, фатальный удар Дэйли не только вырубил Уорда, но и открыл страшное рассечение возле его левого глаза.
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