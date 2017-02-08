Чемпион WBC: "Джошуа еще не хватает опыта, чтобы бить Кличко"

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер считает, что для обладателя чемпионского пояса IBF в этой же весовой категории британца Энтони Джошуа может оказаться очень сложным прыжок в уровне оппозиции от всех предыдущих соперников к украинцу Владимиру Кличко, который доминировал в супертяжелом дивизионе на протяжении 10 лет.

"Мое сердце говорит, что победит Джошуа, но ум говорит, что победит Кличко. Нельзя списывать Кличко со счетов. Мне кажется, что Джошуа еще не хватает опыта, чтобы бить Кличко. Я не говорю, что Джошуа точно проиграет, но, если ты бьешься с соперниками определенного уровня, а потом переходишь сразу на бой с боксером, который долго руководил дивизионом – это большой скачок", – сказал Уайлдер в интервью On The Ropes Boxing Radio.