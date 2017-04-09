Чемпион Терри Флэнаган бросил вызов Василию Ломаченко

Вчера, 12:14

Британец защитил пояс в легком весе, победив Петрова

Терри Флэнаган. Фото Twitter
Терри Флэнаган. Фото Twitter

Чемпион мира в легком весе по версии WBO британец Терри Флэнаган (36-0, 30 КО) одержал убедительную победу над россиянином Петром Петровым (38-2-5, 19 КО) и теперь считает, что готов к поединку против украинца Василия Ломаченко (8-1, 6 КО). 

"Это комфортная победа. Я чувствовал, что судьи отдадут мне победу, потому что ему не могли начитывать очки, когда я был единственным, кто боксировал в ринге.

Следующий поединок я хочу провести против Ломаченко. Знаю, что он хочет встретиться в США с Майки Гарсией, но я хочу поединка с ним больше, чем любого другого. Он один из лучших боксеров вне зависимости от весовой категории и я намерен испытать себя в поединке с ним", – цитирует Флэнагана iFL TV.

Сегодня же Ломаченко защитил пояс WBO во втором легком весе, победив Джейсона Сосу. Сразу же после завершения поединка промоутерская компания украинца Top Rank заявила, что украинец может провести следующий бой как раз против Флэнагана, впрочем, сам Ломаченко, как и сказал британец, настроен на поединок против Майки Гарсии.
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XSport

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