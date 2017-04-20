Бурсак накануне чемпионского боя провел дуэль взглядов с Рамиресом и познакомился с красотками

Чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Гильберто Рамирес (34-0, 24 КО) и претендент из Украины Максим Бурсак (33-4-1, 15 КО) встретились лицом к лицу на финальной пресс-конференции перед субботним поединком.

Боксеры ответили на вопросы журналистов и традиционно для таких мероприятий посмотрели друг другу в глаза.

"Я усердно готовился к этому поединку, я в хорошей форме. Сделаю все возможное, чтобы в субботу стать чемпионом мира!" – заявил Макс Бурсак, поблагодарив обе промоутерские компании за возможность боксировать за чемпионский титул.

Напомним, бой Бурсак – Рамирес состоится в ночь с субботы на воскресенье. Начало поединка – в 5:00 по киевскому времени.