Бурсак накануне чемпионского боя провел дуэль взглядов с Рамиресом и познакомился с красотками

Сегодня, 11:33

Украинский боксер пообещал сделать все возможное, чтобы завоевать титул

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Фото Top Rank
Фото Top Rank
Фото Top Rank
K2 Promotions
K2 Promotions
K2 Promotions

Чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Гильберто Рамирес (34-0, 24 КО) и претендент из Украины Максим Бурсак (33-4-1, 15 КО) встретились лицом к лицу на финальной пресс-конференции перед субботним поединком.

Боксеры ответили на вопросы журналистов и традиционно для таких мероприятий посмотрели друг другу в глаза.

"Я усердно готовился к этому поединку, я в хорошей форме. Сделаю все возможное, чтобы в субботу стать чемпионом мира!" – заявил Макс Бурсак, поблагодарив обе промоутерские компании за возможность боксировать за чемпионский титул.

Напомним, бой Бурсак – Рамирес состоится в ночь с субботы на воскресенье. Начало поединка – в 5:00 по киевскому времени.
бокс, Макс Бурсак, Гильберто Рамирес

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Источники:

vringe.com, K2 Promotions

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