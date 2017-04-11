Букмекеры: Макс Бурсак проиграет Рамиресу в титульном бою
Аналитики букмекерских контор не верят, что украинский боксер сможет навязать борьбу непобежденному мексиканцу
22 апреля в Карсоне (США) украинский боксер второго среднего веса Макс Бурсак проведет свой второй титульный поединок в карьере. Соперником Бурсака будет 25-летний чемпион WBO Гильберто Рамирес, еще не знавший поражений на профессиональном ринге.
Напомним, что в 2015 году Бурсак уже боксировал за титул по версии IBO, но проиграл Заку Данну по очкам.
Сейчас украинец – явный аутсайдер боя. Коэффициент на победу Рамиреса минимальный – 1.01, тогда как на победу Бурсака – 17, на ничью – 34.
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