Букмекеры: Макс Бурсак проиграет Рамиресу в титульном бою

22 апреля в Карсоне (США) украинский боксер второго среднего веса Макс Бурсак проведет свой второй титульный поединок в карьере. Соперником Бурсака будет 25-летний чемпион WBO Гильберто Рамирес, еще не знавший поражений на профессиональном ринге.

Напомним, что в 2015 году Бурсак уже боксировал за титул по версии IBO, но проиграл Заку Данну по очкам.

Сейчас украинец – явный аутсайдер боя. Коэффициент на победу Рамиреса минимальный – 1.01, тогда как на победу Бурсака – 17, на ничью – 34.