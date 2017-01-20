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Братья Кличко искупались в ледяных водах Днепра (фото,видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7901/26_main.1484910332.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7901/26_tn.1484910332.jpg Бокс Действующий боксер Владимир и мэр Киева Виталий на Крещение окунулись в Днепре

Братья Кличко искупались в ледяных водах Днепра (фото,видео)

Сегодня, 13:05

Действующий боксер Владимир и мэр Киева Виталий на Крещение окунулись в Днепре

Владимир Кличко показал пример и первым зашел в воду. Фото Instagram
Владимир Кличко показал пример и первым зашел в воду. Фото Instagram

Братья Кличко на Крещение искупались в Днепре. Первым в ледяную воду окунулся действующий боксер супертяжелой весовой категории Владимир Кличко, а за ним – мэр Киева и почетный чемпион мира по версии WBC Виталий Кличко. Вместе с мэром и боксером в реке искупались еще несколько десятков человек.

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Владимир Кличко первым зашел в ледяную воду

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Виталий Кличко зашел в воду сразу после брата

Напомним, что православные 19 января вспоминают, как Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан.

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Несколько десятков человек искупались вместе с братьями Кличко

29 апреля Владимиру Кличко предстоит поединок против британского боксера Энтони Джошуа за чемпионские пояса по версиям IBF, IBO и WBA. Бой пройдет в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Билеты на поединок были раскуплены в первые дни продажи, которая проходила в два этапа.
боксер, Виталий Кличко, Владимир Кличко

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Источник:

Сегодня|Спорт

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