Братья Кличко искупались в ледяных водах Днепра (фото,видео)

Действующий боксер Владимир и мэр Киева Виталий на Крещение окунулись в Днепре

Братья Кличко на Крещение искупались в Днепре. Первым в ледяную воду окунулся действующий боксер супертяжелой весовой категории Владимир Кличко, а за ним – мэр Киева и почетный чемпион мира по версии WBC Виталий Кличко. Вместе с мэром и боксером в реке искупались еще несколько десятков человек.



Владимир Кличко первым зашел в ледяную воду



Виталий Кличко зашел в воду сразу после брата

Напомним, что православные 19 января вспоминают, как Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан.



Несколько десятков человек искупались вместе с братьями Кличко



29 апреля Владимиру Кличко предстоит поединок против британского боксера Энтони Джошуа за чемпионские пояса по версиям IBF, IBO и WBA. Бой пройдет в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Билеты на поединок были раскуплены в первые дни продажи, которая проходила в два этапа.