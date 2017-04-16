Брат Тайсона Фьюри после чемпионского боя хочет встретиться с Кличко или Джошуа

Сегодня, 10:13

Хьюи Фьюри считает, что Энтони пока рановато встречаться на ринге с Владимиром

Хьюи Фьюри. Фото Instagram
Хьюи Фьюри. Фото Instagram

Обязательный претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBO британец Хьюи Фьюри (20-0, 10 КО), который 6 мая должен биться за титул с новозеландским чемпионом Джозефом Паркером (22-0, 18 КО) рассказал, с кем хотел бы встретиться в будущем.

"Я хочу выиграть бой с Паркером и затем драться с Кличко или Джошуа. Я хочу завоевать все пояса и не собираюсь драться неизвестно с кем. Джошуа слишком рано выходит на этот бой, и, я думаю, голод Кличко сильнее. Думаю, Кличко победит. Для Джошуа еще слишком рано ", – цитирует Фьюри ESPN.

Хьюи является двоюродным братом Тайона Фьюри – скандального бывшего соперника Владимира, отобравшего у него чемпионские пояса, а затем потерявшего их за употребление кокаина.

Напомним, что бой Кличко-Джошуа состоится 29 апреля на лондонском "Уэмбли". На кону будут стоять титулы IBF, WBA (Super) и IBO в супертяжелом весе.
бокс, Владимир Кличко, Энтони Джошуа, Хьюи Фьюри

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Источник:

24boxing.com.ua

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