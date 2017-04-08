Бои Ломаченко, Усика и Гвоздика: все, что нужно знать об "украинском" вечере бокса в США

Кто и когда проведет бой, список трансляций, котировки букмекеров, линки на онлайны

8 апреля в США пройдут три поединка с участием известных украинских боксеров. В городке Оксон-Хилл (штат Мэриленд) Василий Ломаченко и Александр Усик будут защищать свои чемпионские пояса по версии WBO, а Александр Гвоздик – второстепенный титул NABF.

Бои пройдут рано утром в воскресенье по киевскому времени. Трансляция начнется в 05:00 утра и продлится около трех часов. Ориентировочно, бой Гвоздика начнется в 05:20, Усика – в 06:00, Ломаченко – в 07:00.

Бой в Украине покажет канал "Интер". В США трансляцию вечера бокса 8 апреля проведет канал HBO, в Британии – Box Nation. В Польше поединки покажет Polsat Sport. В Боснии, Сербии и Хорватии – Arena Sport, в Израиле – Sport 1 Israel, в Казахстане – "Хабар ТВ".

Александр Гвоздик (Украина) – Юниески Гонсалес (Куба)

29-летний Гвоздик в 12-ти боях одержал 12 побед, из них 10 досрочных. 31-летний Гонсалес в 20-ти боях одержал 18 побед, досрочных из них – 14.

Букмекеры: коэффициент на победу Гвоздика всего 1.18, тогда как на победу Гонсалеса 5.10, а на ничью – 26.

Александр Усик (Украина) – Майкл Хантер (США)

Онлайн Усик – Хантер



30-летний Усик в 11-ти боях одержал 11 побед, из них 10 досрочных. 28-летний Хантер в 12-ти боях одержал 12 побед, досрочных из них – восемь. Боксеры принимали участие в одной Олимпиаде – в Лондоне в 2012 году. Хантер вылетел из турнира на стадии 1/8 финала, а Усик завоевал золотую медаль.

Аналитики букмекерских контор практически не сомневаются в победе украинца. Так, коэффициент на победу Усика всего 1.04, тогда как на победу Хантера 13.50, а на ничью – 31.

Василий Ломаченко (Украина) – Джейсон Соса (США)

Онлайн Ломаченко – Соса



У Ломаченко на профи-ринге – 7 побед и одно поражение. У Сосы – 20 побед, одно поражение, и что редкость для бокса – четыре ничьи.

Букмекеры пророчат победу украинскому чемпиону. Котировки на победу Ломаченко – 1,07, на Сосу – 7,5