Бой Ломаченко – Соса – самое рейтинговое событие на американском ТВ в 2017 году

Вчера, 20:30

В среднем за поединком следили более 800 тысяч телезрителей

Ломаченко победил Сосу. Фото AFP
Ломаченко победил Сосу. Фото AFP

Поединок Василия Ломаченко и Джейсона Сосы, ставший главным событием вечера бокса 8 апреля в Оксон Хилл (США), стал самым рейтинговым боксерским событием с начала 2017 года.

По информации Nielsen Media Research, пиковая аудитория телеканала НВО во время трансляции поединка составила 886 000 зрителей, средняя – 832 000.

Наилучший результат до этого принадлежал февральскому поединку Эдриена Броунера и Адриана Гранадоса на телеканале Showtime, пиковая аудитория которого составила 859 000, а средняя – 779 000. При этом, предыдущий поединок Ломаченко против Николаса Уолтерса в ноябре прошлого года, также транслировавшийся на НВО, собрал у телеэкранов 761 000 (на пике).

Средняя аудитория боя Александра Усика против Майкла Хантера составила 679 000, пиковая – 774 000. Показатели поединка Александра Гвоздика и Юниэски Гонсалеса – 690 000 (средняя) и 702 000 (пиковая).
бокс, Василий Ломаченко, Александр Усик, Александр Гвоздик, Джейсон Соса

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