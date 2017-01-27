Бой Кличко – Джошуа станет частью турнира для объединения титула WBA
Президент WBA Жилберто Мендоса рассказал о планах организации в супертяжелом весе
Президент WBA Жилберто Мендоса сообщил, что бой Владимира Кличко против британца Энтони Джошуа станет частью турнира, который определит единого чемпиона организации.
"После долгих обсуждений мы подумали, что победитель боя Кличко и Джошуа – двух бойцов, которые заслужили претендовать на пояс суперчемпиона – будет драться с Ортисом. С другой стороны, у нас есть бой Бриггса и Окендо (за титул регулярного чемпиона – прим.), а победитель сразится с Устиновым. Наступит момент, когда у нас будут два победителя с поясами, которые встретятся друг с другом, чтобы определить единого чемпиона", – сказал Мендоса.
Бой Кличко – Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли". На кону поединка будут стоять титулы IBF, IBO и WBA (Super) в тяжелом весе.
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