Бой Кличко – Джошуа покажут в 150 странах мира

Сегодня, 14:37

На кону поединка будут стоять чемпионские пояса по версиям IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе

Владимир Кличко и Энтони Джошуа. Фото AFP
Владимир Кличко и Энтони Джошуа. Фото AFP

Поединок украинского и британского боксеров продолжает подтверждать статус одного из самых ожидаемых событий года. По информации немецких СМИ, трансляцию боя, который 29 апреля пройдет на лондонском стадионе "Уэмбли", смогут увидеть телезрители более чем 150 стран мира.

Правда, пока неизвестна судьба транслятора в США, ведь Джошуа связан контрактом с Showtime, а Кличко – с HBO. Как заявлял менеджер британского боксера Эдди Хирн, оба канала заинтересованы в показе боя: "Оба канала проявляют интерес к бою, и я думаю, что мы можем достичь согласия".

Поединок Кличко – Джошуа, на кону в котором будут стоять чемпионские пояса по версиям IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе, состоится в Лондоне, на стадионе "Уэмбли" 29 апреля. Вживую посмотреть за битвой украинского и британского боксеров смогут 90 000 зрителей – это рекордный показатель в послевоенной истории бокса в Великобритании.
бокс, Владимир Кличко, Энтони Джошуа

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Братство Кличко

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