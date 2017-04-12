Бой Кличко – Джошуа покажут два телегиганта США

Поединок между чемпионом мира по версии IBF в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко покажут два американских кабельных телеканала – HBO и Showtime.

Напомним, ранее сообщалось, что обладатель прав на показ поединков Джошуа Showtime не может договориться с HBO, который имеет контракт с Кличко. Судя по всему, им удалось найти общий язык.

Поединок состоится 29 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли". На кону будут стоять титулы IBF, WBA (Super) и IBO в супертяжелом весе.