Боксер из Намибии стал чемпионом мира по двум версиям

В Глазго (Шотландия) состоялся вечер бокса, в главном поединке которого на ринг вышли чемпион мира по версии WBA в первом полусреднем весе шотландец Рикки Бернс и обладатель титула IBF в этом же весе Джулиус Индонго из Намибии.

Индонго очень активно начал бой и преследовал Бернса по всему рингу, нанося размашистые удары под неожиданными углами. У Бернса решительно ничего не получалось всю первую половину боя, так как его соперник был крайне активен и уверен в себе.

Во второй половине, когда Индонго, казалось, должен был замедлиться, рисунок боя не поменялся. Индонго по-прежнему оставался более активным и его явное преимущество не вызывало сомнений.

По итогам двенадцати раундов судьи единогласно отдали победу Индонго со счетом 120:108, 118:110 и 116:112, и он стал чемпионом мира по двум версиям. Стоит отметить, что счет 116:112 не отражает происходившего на ринге.