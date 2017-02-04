Боец ММА едва не задушил соперника во время боя (видео)

Сегодня, 22:44

Рефери не сразу заметил потерю сознания одним из бойцов

Бой по правилам ММА едва не завершился трагически. Фото: кадр из трансляции
Бой по правилам ММА едва не завершился трагически. Фото: кадр из трансляции

Вечер боев ММА в США едва не закончился трагедией. Поединок между Сергио Гьонесом и Кастлом Уильямсом завершился победой более опытного Гьонеса после удушающего приема. Уильямс потерял сознание, однако рефери боя не сразу это заметил и позволил Гьонесу еще какое-то время душить уже потерявшего сознание бойца.

Неизвестно, сколько пробыл без создания Уильямс, но промедление судьи едва не закончилось трагедией.
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Источники:

isport.ua, Twitter

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