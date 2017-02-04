Боец ММА едва не задушил соперника во время боя (видео)
Рефери не сразу заметил потерю сознания одним из бойцов
Вечер боев ММА в США едва не закончился трагедией. Поединок между Сергио Гьонесом и Кастлом Уильямсом завершился победой более опытного Гьонеса после удушающего приема. Уильямс потерял сознание, однако рефери боя не сразу это заметил и позволил Гьонесу еще какое-то время душить уже потерявшего сознание бойца.
Неизвестно, сколько пробыл без создания Уильямс, но промедление судьи едва не закончилось трагедией.
Sergio Quinones vs. Castle Williams #TPF30 Ref's trying to kill people out there pic.twitter.com/SnVrInjhQS— Zombie Prophet (@ZPGIFs) 3 лютого 2017 р.
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