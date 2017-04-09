Александр Усик победил по очкам Майкла Хантера

В Штатах чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе украинец Александр Усик сегодня утром провел добровольную защиту своего титула против американца Майкла Хантера.

Бой выдался очень конкурентным и "веселым". Разведка продолжалась минуту-две не больше, а дальше пошла рубка. Хантер смело шел вперед, пробовал бить в голову, корпус, попал даже ниже пояса.

Усик в своем стиле пытался перебоксировать оппонента. Делал ставку на технику и работу ног. И если начало боя было равным, то где-то с середины преимущество чемпиона было все больше и больше. Александр чаще попадал в голову Хантеру, но не хватает ему такой силы удара, чтобы сваливать с ног соперника.

Даже в последнем раунде, когда Усик принялся избивать Хантера, тот устоял на ногах. Рефери для приличия отсчитал нокдаун, но Майкл выстоял до гонга.

Все трое судей были единогласны. Победа Усика – 117:110.