Александр Усик: "Бью Хантера, а он как резиновый – не падает"

Из США, где провел свою вторую защиту против американца Майкла Хантера, чемпион WBO в первом тяжелом весе Александр Усик прилетел во вторник с пересадкой во Франкфурте.



"Офигеть, сколько вас много, – воскликнул Усик, увидев толпу встречающих и журналистов. – Я аж сам пофоткать хочу. Как дела? Все хорошо, все слава Богу! Я устал ехать. Часов, думаю, 13 летел". Среди встречающих не было семьи Александра. "Они на стоянке, в машине. На телефон позвонили, сказали, что ждут. Почему не заходят? Палится не хотят" (смеется).



По Хантеру: "Вы знаете, какой момент происходит… Эксперты интернета и вообще разные эксперты говорят: та это вообще левый парень, Усик должен был его легко проходить. И все. Они не углубляются, не смотрят за этим парнем. Они не видели его на Олимпиаде, когда он боксировал практически на равных с Артуром Бетербиевым, потом следующий бой. А это такой хороший, обученный боксер, который реально подготовился ко мне. Да, действительно, сложный поединок был, но все, слава Богу! Ну я, конечно, если честно, в 12 раунде чуть-чуть был ошарашен: во-первых, рефери – может, у него с ним какой-то "личняк", и парнем тоже – ты его бьешь, глаза где-то летают, а он – как резиновый и не падает. Да, прикольно было бы, если бы в 12 раунде произошел такой лаки-панч, но ничего – все равно победа, все нормально. Смотрел ли Ломаченко и Гвоздика? Меня забрали сразу после поединка на медобследование, и пока я ходил по этим этажам и вернулся в раздевалку – Саня Гвоздик уже закончил, Василий выходил и мы сидели в раздевалке смотрели. А уже, когда закончился поединок Васи, мы с Сашей пошли туда к нему – в ринг".



Следующий соперник – чемпион WBC Майрис Бриедис?: "Не знаю, я бы с удовольствием начал объединять пояса. Это одна из моих целей, но сейчас все вопросы к промоутерам. А я сейчас хочу отпраздновать Пасху и отдохнуть, побыть с детьми, с супругой и приступить к тренировкам. Повторюсь, мне без разницы, где боксировать, главное – боксировать. В Америке хорошо боксировать, на HBO хорошо боксировать. В Украине хорошо боксировать. Нужны хорошие противники, чтобы были хорошие бои. А где это будет, мне кажется, уже второстепенно. Если мой следующий поединок будет в Украине – хорошо. Украинским фанам не надо будет никуда лететь, а лишь приехать в Киев. Вы понимаете, что не всегда можно договориться с чемпионами. У каждого свой план или кто-то просто не хочет. Я бы с удовольствием отбоксировал следующий поединок с одним из чемпионов. Но насколько они договорятся – надо спросить у моих промоутеров. Это же не я договариваюсь. Если бы это было так просто – позвонил и сказал: "Слушай, давай побоксируем?" "Где?" "Та давай, приезжай ко мне".



О США: "Такая атмосфера в зале была сумасшедшая, что такое ощущение, что мы боксируем где-то на территории Украины. Очень много флагов, очень много наших людей. И американцы уже начали правильно кричать фамилию. Зал вообще был – вау, крутяк! Очень много людей. Коробит ли меня, когда неправильно произносят мою фамилию? Да, вы представляете, сколько я уже слышу, как они неправильно говорят фамилию, так что уже, если честно, не обращаю на это внимания. Мне нравится, как меня объявлял Майкл Баффер: Алэксандэр Алэксандровыч. Прикольно! Очень много в этот раз было внимания со стороны американской прессы, я и ездил на разные пресс-мероприятия, в Лос-Анджелес приезжали. И в тренировочный зал к нам приезжало много. Уже больше во мне заинтересованы".



О тренере после Али Башира: "Я полностью сейчас проходил подготовку по схеме Анатолия Николаевича Ломаченко. Да, и в принципе, все поединки, которые я проводил, – там присутствовала схема Анатолия Николаевича. Сейчас я еще работаю с канадским специалистом – Рас Абнер – с которым я провел свой крайний кэмп. На данный момент я вам не могу конкретно сказать, что у нас. В целом у нас все хорошо, мы ничего меняли, то, что имеем, то и делали, потому что нельзя за два месяца что-то взять и поменять. Вот прошел поединок, через пару дней я его посмотрю – полностью его еще не видел – мы свяжемся с Абнером, пообщаемся, я на бумагу скину проблемы, которые были, ошибки. И их нужно будет устранять, и нарабатывать какие-то новые действия. Узнать надо будет имя оппонента, чтобы нарабатывать что-то новое".

Попадет ли до конца года в топ-10 рейтинга Pound-for-pound, как прогнозирует журнал The Ring: "Я вообще об этом не думаю. Но если они так считают – спасибо им большое! Буду стараться".



Оставаться ли Ломаченко во втором полулегком весе или подниматься дальше: "Так, а что ему делать, если с ним никто не хочет боксировать? Вы видели он повесил голосование в Интернете, мол, выберете мне противника. Так 23% выбрали ему супертяжа Джошуа! Ну как это вообще может быть?. Я думаю, ему в 61 кг нужно провести бой с британцем Флэнаганом. в Англии. Классный бой будет! Пускай соперника соглашаются и Василий будет с ними боксировать. Потому что в 59 кг с ним встречаться никто не хочет. Соса – красавец: оставил пояс WBA и пошел боксировать с Васей!"