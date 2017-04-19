Александр Поветкин подал апелляцию на свое отстранение за допинг

Российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин подал апелляцию во Всемирный боксерский совет (WBC) на свое отстранение организацией после повторного положительного допинг-теста, заявил адвокат спортсмена Алексей Карпенко:

Мы подали апелляцию и сейчас ждем ответа от WBC по дате ее рассмотрения. Они уведомили нас, что апелляция получена, и должны сообщить дату слушаний. Бои по другим версиям Александр проводить может, он пока не может соревноваться только по версии WBC".

WBC в начале марта сообщил, что Поветкин отстраняется организацией на неопределенный срок. В мае 2016 года за несколько дней до боя в Москве с американцем Деонтеем Уайлдером проба россиянина показала наличие в организме мельдония. В декабре перед боем с канадцем Бермейном Стиверном допинг-проба Поветкина дала положительный результат на остарин.