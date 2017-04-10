Александр Гвоздик после победы в США приблизился к топ-5 рейтинга в своем весе

Вчера, 19:01

В списке боксеров полутяжелого веса Гвоздик переместился с восьмого на шестое место

Александр Гвоздик. Фото Instagram
Александр Гвоздик. Фото Instagram

Непобежденный украинский боксер полутяжелого веса Александр Гвоздик после победы 8 апреля в США над кубинцем Юниески Гонсалесом поднялся в рейтинге.

В списке боксеров своей весовой категории Гвоздик переместился с восьмого на шестое место. Выше него – только чемпион WBA, WBO и IBF Андре Уорд, экс-чемпион и ближайший соперник Уорда россиянин Сергей Ковалев, чемпион WBC канадец Адонис Стивенсон, обладатель пояса WBC International Джо Смит и непобежденный колумбиец Элейдер Альварес.

Напомним, что Гвоздик владел титулом NABF, а после поединка с Гонсалесом получил также бывший вакантный пояс WBO NABO. Оба – второстепенные.

29-летний Александр Гвоздик провел на профи-ринге 13 боев, во всех одержал победы, 11 раз – досрочные. После поединка с Гонсалесом Гвоздик заявил, что готов к бою за полноценный титул чемпиона мира.
украинские боксеры, боксер, Александр Гвоздик

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Источник:

boxing-mma.com

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