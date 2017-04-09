Александр Гвоздик нокаутировал кубинского "Монстра"

Вчера, 06:33

Украинский боксер выиграл в третьем раунде

Александр Гвоздик. Фото Facebook
Александр Гвоздик. Фото Facebook

В американском городе Оксон-Хилл прошел вечер бокса, в рамках которого на ринг вышел непобежденный украинский полутяж Александр Гвоздик (12-0-0). Он отстаивал чемпионский пояс NABF в поединке против кубинца Юниески Гонсалеса по прозвищу "Монстр".

Бой выдался очень зрелищным. Уже с первых секунд соперники пошли в рубку, вкладываясь по полной в свои удары. После более-менее равных в двух раундов, в третьем Гвоздик закончил бой. 

Сначала мощной серией ударов украинец сбил с ног с соперника. Гонсалес поднялся после нокдауна, однако вскоре снова оказался на настиле ринга. Глубокий нокаут.

"Я был готов к любым действиям соперника, скорости, темпу, ударам. Удалось его зацепить в третьем раунда и развить успех", – заявил после боя Гвоздик.
бокс, Александр Гвоздик

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Источник:

Сегодня|Спорт

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