Александр Гвоздик нокаутировал кубинского "Монстра"

В американском городе Оксон-Хилл прошел вечер бокса, в рамках которого на ринг вышел непобежденный украинский полутяж Александр Гвоздик (12-0-0). Он отстаивал чемпионский пояс NABF в поединке против кубинца Юниески Гонсалеса по прозвищу "Монстр".

Бой выдался очень зрелищным. Уже с первых секунд соперники пошли в рубку, вкладываясь по полной в свои удары. После более-менее равных в двух раундов, в третьем Гвоздик закончил бой.

Сначала мощной серией ударов украинец сбил с ног с соперника. Гонсалес поднялся после нокдауна, однако вскоре снова оказался на настиле ринга. Глубокий нокаут.

"Я был готов к любым действиям соперника, скорости, темпу, ударам. Удалось его зацепить в третьем раунда и развить успех", – заявил после боя Гвоздик.