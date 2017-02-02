92 км и 45 раундов спаррингов в день: шуточный график Василия Ломаченко

Украинский чемпион WBO и WBA во втором полулегком весе Василий Ломаченко в одной из социальных сетей показал фанатам свой шуточный распорядок дня. В нем – один час на отдых, подъем в 03:00 ночи, две пробежки по 22 и 70 км, спарринги с тремя и пятью партнерами одновременно.

"Вот мой график тренировок на бой с Сосой", – прокомментировал такое расписание Ломаченко.

Напомним, что 8 апреля Ломаченко проведет объединительный бой с чемпионом WBA Джейсоном Сосой. Поединок пройдет в городке Оксон Хилл (США) в штате Мэриленд. Население Оксон Хилла – всего 17 тысяч человек, это пригород Вашингтона.