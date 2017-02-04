21-летний украинский боксер дебютировал в профи в США, победив нокаутом

Украинский боксер полусреднего веса Сергей Богачук успешно дебютировал на профессиональном ринге. 21-летний экс-боксер команды "Украинские атаманы" в Лос-Анджелесе (США) во втором раунде нокаутировал 24-летнего американца Мэтта Мерфи.

Как сообщает boxing-mma.com, Мэтт Мерфи – проходной боксер для дебюта. Он провел 12 боев и смог выиграть лишь в двух. Однако это было его всего третье поражение нокаутом.