21-летний украинский боксер дебютировал в профи в США, победив нокаутом
В Лос-Анджелесе полусредневес Сергей Богачук нокаутировал американца Мэтта Мерфи
Украинский боксер полусреднего веса Сергей Богачук успешно дебютировал на профессиональном ринге. 21-летний экс-боксер команды "Украинские атаманы" в Лос-Анджелесе (США) во втором раунде нокаутировал 24-летнего американца Мэтта Мерфи.
Как сообщает boxing-mma.com, Мэтт Мерфи – проходной боксер для дебюта. Он провел 12 боев и смог выиграть лишь в двух. Однако это было его всего третье поражение нокаутом.
Вы сейчас просматриваете новость "21-летний украинский боксер дебютировал в профи в США, победив нокаутом". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии