Юлия Джима уверенно выиграла у россиянок "золото" чемпионата Европы

Сегодня, 16:10

Наша биатлонистка стала первой в спринтерской гонке

Пьедестал чемпионата Европы. Фото Twitter
Пьедестал чемпионата Европы. Фото Twitter

В польском городе Душники-Здруй завершилась женская спринтерская гонка чемпионата Европы по биатлону.

Лучшей спринтеркой континента стала украинка Юлия Джима. Наша биатлонистка без промахов прошла огневые рубежи и оставила далеко позади преследовательниц из России.

Результаты:

1. Юлия Джима (Украина) – 21.02,3 (0+0)
2. Светлана Слепцова (Россия) – +27,0 (0+0)
3. Ирина Старых (Россия) – +37,8 (0+1)
...
21. Юлия Журавок (Украина) – +1.37,1 (0+0)
24. Яна Бондарь (Украина) – +1.49,3 (0+3)
биатлон, Чемпионат Европы, Юлия Джима, Яна Бондарь, Юлия Журавок

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Сегодня|Спорт

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