Юлия Джима уверенно выиграла у россиянок "золото" чемпионата Европы
Наша биатлонистка стала первой в спринтерской гонке
В польском городе Душники-Здруй завершилась женская спринтерская гонка чемпионата Европы по биатлону.
Лучшей спринтеркой континента стала украинка Юлия Джима. Наша биатлонистка без промахов прошла огневые рубежи и оставила далеко позади преследовательниц из России.
Результаты:
1. Юлия Джима (Украина) – 21.02,3 (0+0)
2. Светлана Слепцова (Россия) – +27,0 (0+0)
3. Ирина Старых (Россия) – +37,8 (0+1)
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21. Юлия Журавок (Украина) – +1.37,1 (0+0)
24. Яна Бондарь (Украина) – +1.49,3 (0+3)
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