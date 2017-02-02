Яна Бондарь выиграла серебряную медаль Универсиады

Сегодня, 09:44

Наша биатлонистка второй финишировала в спринте

Яна Бондарь. Фото biathlon.com.ua
Яна Бондарь. Фото biathlon.com.ua

Сегодня в Алматы в рамках биатлонных соревнований зимней Универсиады прошла женская спринтерская гонка.

Серебряную медаль в этой дисциплине выиграла украинка Яна Бондарь. Даже с двумя кругами штрафа наша биатлонистка показала высокий результат.

Для Украины это уже вторая биатлонная награда Универсиады. Ранее "бронзу" завоевала в индивидуальной гонке Надежда Белкина.

Результаты спринта:

1. Галина Вишневская (Казахстан) – 21:43,1 (1+0)
2. Яна Бондарь (Украина) – +22,8 (1+1)
3. Анастасия Егорова (Россия) – +36,7 (1+0)
биатлон, Яна Бондарь, Универсиада

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Источник:

Сегодня|Спорт

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