Яна Бондарь выиграла серебряную медаль Универсиады
Наша биатлонистка второй финишировала в спринте
Сегодня в Алматы в рамках биатлонных соревнований зимней Универсиады прошла женская спринтерская гонка.
Серебряную медаль в этой дисциплине выиграла украинка Яна Бондарь. Даже с двумя кругами штрафа наша биатлонистка показала высокий результат.
Для Украины это уже вторая биатлонная награда Универсиады. Ранее "бронзу" завоевала в индивидуальной гонке Надежда Белкина.
Результаты спринта:
1. Галина Вишневская (Казахстан) – 21:43,1 (1+0)
2. Яна Бондарь (Украина) – +22,8 (1+1)
3. Анастасия Егорова (Россия) – +36,7 (1+0)
Вы сейчас просматриваете новость "Яна Бондарь выиграла серебряную медаль Универсиады". Другие Новости биатлона смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии