В Тернополе пройдет встреча с вице-чемпионками Олимпиады и чемпионата мира по биатлону

В воскресенье, 12 февраля, в 11.00 в Тернополе, в пабе "Тернопільська кнайпа" (ул. Й. Слепого, 7), в рамках социального спецпроекта "Эксперты биатлона-2" болельщики посмотрят гонки преследования чемпионата мира в австрийском Хохфильцине. Компанию любителям биатлона составят вице-чемпионка ОИ-1998 Елена Петрова и вице-чемпионка ЧМ-2003 Ирина Меркушина. Знаменитые биатлонистки прокомментируют захватывающие пасьюты и пообщаются в теплом биатлонном кругу.

Встреча "Экспертов биатлона" с болельщиками в Тернополе состоится впервые. Ирина Меркушина уже была гостьей проекта "Эксперты биатлона-2" во Львове в прошлом месяце. Для Елены Петровой участие в подобном мероприятии станет дебютным. Елена Юрьевна приедет к тернопольским поклонникам биатлона из Сум, где она проживает и работает. Также ожидается, что встречу посетят родители известных действующих биатлонистов: Елены Пидгрушной и Дмитрия Пидручного. Кроме того, на мероприятии будет присутствовать Виктор Михайлович Щур – чемпион СССР по биатлону, а нынче президент федерации биатлона Тернопольской области.

"С радостью пообщаюсь с болельщиками. Обязательно привезу свою олимпийскую медаль, автографкарты. Каждая встреча с любителями биатлона разных поколений приятна. Я рада, что мои болельщики есть, они меня поддерживают всегда: и в жизни, и в спорте. Я бы хотела, чтобы они мне задали массу интересных вопросов и чтобы восстановили мою спортивную историю" – сообщила Елена Петрова накануне встречи.

ЕЛЕНА ПЕТРОВА – вице-чемпионка Олимпиады в Нагано 1998 года, 10-кратная призерка чемпионатов мира (4 персональные награды), чемпионка и многократная призерка чемпионатов Европы, дважды поднималась на золотой подиум этапов Кубка мира. Два года подряд входила в топ-10 мирового тотала. Завершила карьеру в сезоне 2006-2007. Имеет Орден "За заслуги" ІІІ степени. Возглавляет НОК Сумской области.

"Мне очень понравилось, как тепло приняли нас болельщики во Львове. Я встретилась с львовскими воспитанниками, которых мы с Олегом тренировали. Мне очень хотелось бы, чтобы такие мероприятия проходили и в Тернополе. Здесь болельщиков немало, они часто приходят на соревнования, звонят, но я многих не знаю лично. А эта встреча, в теплой компании, нас объединит, и поклонники биатлона узнают нюансы, возникающие в ходе гонки. Есть футбольные фанаты, и они объединяются, а у нас биатлонные, и мы должны быть вместе. Думаю, этот день им запомнится надолго" – прокомментировала Ирина Меркушина.

ИРИНА МЕРКУШИНА – вице-чемпионка мира-2003 в эстафете. Двукратная призерка чемпионатов Европы, трижды поднималась на пьедестал на этапах Кубка мира. Завершила карьеру в сезоне 2003-2004. Заслуженный тренер Украины. Старший преподаватель кафедры спорта Тернопольского национального экономического университета. Воспитывает дочерей Александру и Анастасию – чемпионку юниорского чемпионата мира, двукратную чемпионку Европы.

"В Хохфильцене бывают ветра, но когда спортсмен готовится в Среднегорье, он к этим трассам готов. Команда у нас сильная, что мужская, что женская. Прекрасное поколение, хорошие спортсмены, мне нравится подход наших ребят к стартам, будь то чемпионаты мира или другие старты" – отметила Елена Петрова.

"Сложно сказать наперед, что будет, потому что на чемпионатах мира случаются непредсказуемые ситуации. Кто-то из сильнейших переволнуется и не выступит в свою силу, а кто-то, от кого не ожидали результатов, стрельнет хорошо и попадет на подиум. Не предугадаешь. Будем надеяться, что что-то захватывающее нас ожидает. Не всегда будет так предсказуемо: Дальмайер, Коукалова. Может, наши девчонки и мальчшки покажут свои силы и стремления. Думаю, что-то будет интересное, интригующее" – сообщила Ирина Меркушина.

Во время встречи пройдет автограф-сессия с известными спортсменами, прогнозирование, "живое" комментирование, батл-викторина на знание истории украинского биатлона, а также много сюрпризов и розыгрышей.

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