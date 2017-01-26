Универсиада-2017: расписание биатлонных гонок и состав сборной Украины

На соревнования в Казахстан отправятся 15 украинских биатлонистов

С 29 января по 8 февраля в Казахстан Алматы пройдет всемирная зимняя Универсиада. На соревнования в Казахстан отправятся 15 украинских биатлонистов.

Сборная Украины по биатлону будет представлена в таком составе:

Мужчины

Дмитрий Русинов Дмитрий Русинов

Антон Мигда Антон Мигда

Максим Ивко Ивко

Александр Морьев Александр Морьев

Артем Тищенко Артем Тищенко

Руслан Ткаленко Руслан Ткаленко

Дмитрий Ивасенко Дмитрий Ивасенко Женщины

Юлия Бригинец Юлия Бригинец

Алла Гиленко Алла Гиленко

Яна Пустовалова Яна Пустовалова

Кристина Ковалева Кристина Ковалева

Яна Бондарь Яна

Надежда Белкина Надежда Белкина

Мария Кручова Мария Кручова

Юлия Журавок Юлия Журавок

Участники чемпионата Европы пропустят индивидуальные гонки и приедут чуть позже.

Расписание соревнований по биатлону на Универсиаде-2017 (время киевское):

31 января

07:15 – Индивидуальная гонка. Женщины

10:15 – Индивидуальная гонка. Мужчины

2 февраля

06:30 – Спринт. Женщины

09:15 – Спринт. Мужчины

3 февраля

08:00 – Гонка преследования. Женщины

10:00 – Гонка преследования. Мужчины

5 февраля

08:00 – Смешанная эстафета

7 февраля

08:00 – Масс-старт. Женщины

11:00 – Масс-старт. Мужчины