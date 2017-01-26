Универсиада-2017: расписание биатлонных гонок и состав сборной Украины
На соревнования в Казахстан отправятся 15 украинских биатлонистов
С 29 января по 8 февраля в Казахстан Алматы пройдет всемирная зимняя Универсиада. На соревнования в Казахстан отправятся 15 украинских биатлонистов.
Сборная Украины по биатлону будет представлена в таком составе:
|Мужчины
Дмитрий Русинов
Антон Мигда
Максим Ивко
Александр Морьев
Артем Тищенко
Руслан Ткаленко
Дмитрий Ивасенко
|Женщины
Юлия Бригинец
Алла Гиленко
Яна Пустовалова
Кристина Ковалева
Яна Бондарь
Надежда Белкина
Мария Кручова
Юлия Журавок
Участники чемпионата Европы пропустят индивидуальные гонки и приедут чуть позже.
Расписание соревнований по биатлону на Универсиаде-2017 (время киевское):
31 января
07:15 – Индивидуальная гонка. Женщины
10:15 – Индивидуальная гонка. Мужчины
2 февраля
06:30 – Спринт. Женщины
09:15 – Спринт. Мужчины
3 февраля
08:00 – Гонка преследования. Женщины
10:00 – Гонка преследования. Мужчины
5 февраля
08:00 – Смешанная эстафета
7 февраля
08:00 – Масс-старт. Женщины
11:00 – Масс-старт. Мужчины
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