Универсиада-2017: расписание биатлонных гонок и состав сборной Украины

Сегодня, 10:40

На соревнования в Казахстан отправятся 15 украинских биатлонистов

Универсиада-2017 стартует 31 января. Фото AFP
Универсиада-2017 стартует 31 января. Фото AFP

С 29 января по 8 февраля в Казахстан Алматы пройдет всемирная зимняя Универсиада. На соревнования в Казахстан отправятся 15 украинских биатлонистов.

Сборная Украины по биатлону будет представлена в таком составе:

Мужчины
Дмитрий Русинов
Антон Мигда
Максим Ивко
Александр Морьев
Артем Тищенко
Руслан Ткаленко
Дмитрий Ивасенко		 Женщины
Юлия Бригинец
Алла Гиленко
Яна Пустовалова
Кристина Ковалева
Яна Бондарь
Надежда Белкина
Мария Кручова
Юлия Журавок

Участники чемпионата Европы пропустят индивидуальные гонки и приедут чуть позже.

Расписание соревнований по биатлону на Универсиаде-2017 (время киевское):

31 января
07:15 – Индивидуальная гонка. Женщины
10:15 – Индивидуальная гонка. Мужчины

2 февраля
06:30 – Спринт. Женщины
09:15 – Спринт. Мужчины

3 февраля
08:00 – Гонка преследования. Женщины
10:00 – Гонка преследования. Мужчины

5 февраля
08:00 – Смешанная эстафета

7 февраля
08:00 – Масс-старт. Женщины
11:00 – Масс-старт. Мужчины
биатлон, Универсиада

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Источник:

Федерация биатлона Украины

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