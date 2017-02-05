Украинские биатлонисты выиграли "бронзу" Универсиады

Наша команда заняла третье место в смешанной эстафете

На Универсиаде в Алматы украинские биатлонисты сегодня завоевали бронзовую медаль. Наша команда в составе – Надежда Белкина, Яна Бондарь, Максим Ивко, Артем Тищенко – финишировала третьей в смешанной эстафете.

Побороться за более высокие места нашим биатлонистам помешала плохая стрельба – круг штрафа и одиннадцать дополнительных патронов.

Смешанная эстафета:



1. Россия – 1:14.37,8 (0+6)

2. Казахстан – +30,6 (1+9)

3. Украина – +2.32,6 (1+11)