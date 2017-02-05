Украинские биатлонисты выиграли "бронзу" Универсиады
Наша команда заняла третье место в смешанной эстафете
На Универсиаде в Алматы украинские биатлонисты сегодня завоевали бронзовую медаль. Наша команда в составе – Надежда Белкина, Яна Бондарь, Максим Ивко, Артем Тищенко – финишировала третьей в смешанной эстафете.
Побороться за более высокие места нашим биатлонистам помешала плохая стрельба – круг штрафа и одиннадцать дополнительных патронов.
Смешанная эстафета:
1. Россия – 1:14.37,8 (0+6)
2. Казахстан – +30,6 (1+9)
3. Украина – +2.32,6 (1+11)
Вы сейчас просматриваете новость "Украинские биатлонисты выиграли "бронзу" Универсиады". Другие Новости биатлона смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии