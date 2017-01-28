Украинец Жирный стал 15-м в гонке преследования на чемпионате Европы
Два первых места в гонке достались россиянам, "бронзу" завоевал латвиец
В польском Душники-Здруй закончилась мужская гонка преследования в рамках чемпионата Европы по биатлону.
Победителем гонки стал россиянин Александр Логинов. Вторым к финишу пришел его соотечественник Евгений Гераничев, а третьим – латвиец Андрей Расторгуев.
Украинец Александр Жирный с одним промахом на первом огневом рубеже стал 15-м, отстав от победителя более, чем на две минуты.
Преследование. Мужчины
1. Александр Логинов (0+0+0+1) 31:48.2
2. Евгений Гараничев (0+0+1+0) +27.8
3. Андрей Расторгуев (0+1+1+2) +59.5
...
15. Александр Жирный (1+0+0+0) +2:04.7
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