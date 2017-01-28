Украинец Дудченко завоевал "бронзу" на юниорском Кубке мира по биатлону

В первой двадцатке финишировало еще пять украинских биатлонистов

В словенской Поклюке закончилась спринтерская гонка у юниоров в рамках третьего этапа юниорского Кубка мира. Отметим, что гонка стала лучшей в сезоне для наших юниоров.

Антон Дудченко завоевал бронзовую награду, отстав от победителя россиянина Кирилла Стрельцова всего на 15 секунд. Второе место досталось Онджею Санторе из Чехии.

Еще один украинец Назарий Цебринский финишировал на четвертом месте. Виталий Труш стал 8-м, а Тарас Лесюк, Богдан Цимбал и Дмитрий Ивасенко вошли в первую двадцатку.

Спринт. Юниоры

1. Кирилл Стрельцов (1+1) 26:27.7

2. Онджей Сантора (0+1) +9.2

3. Антон Дудченко (1+0) +15.6

..

4. Назарий Цебринский (0+0) +16.1

8. Виталий Труш (0+1) +32.4

13. Тарас Лесюк (0+0) +57.0

17. Богдан Цимбал (0+0) +1:08.8

20. Дмитрий Ивасенко (1+0) +1:22.4