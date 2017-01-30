Украинцы не стали слушать гимн России во время награждения на чемпионате Европы (видео)
Наши биатлонисты покинули пьедестал почета, а их примеру последовали другие спортсмены
Украинские биатлонисты проигнорировали российский гимн во время награждения призеров смешанной эстафеты в рамках чемпионата Европы.
Украинцы завоевала бронзовые награды, а Россия – "золото". Услышав на награждении гимн России, наши спортсмены быстро покинули пьедестал.
Отметим, что собственный гимн не стали слушать и российские биатлонисты, ушедшие из кадра вслед за украинцами. Их примеру последовали и серебряные призеры норвежцы.
Напомним, на чемпионате Европы по биатлону Украина завоевала "золото", "серебро" и бронзовую медаль.
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