Украинцы не стали слушать гимн России во время награждения на чемпионате Европы (видео)

Наши биатлонисты покинули пьедестал почета, а их примеру последовали другие спортсмены

Украинские биатлонисты проигнорировали российский гимн во время награждения призеров смешанной эстафеты в рамках чемпионата Европы.

Украинцы завоевала бронзовые награды, а Россия – "золото". Услышав на награждении гимн России, наши спортсмены быстро покинули пьедестал.

Отметим, что собственный гимн не стали слушать и российские биатлонисты, ушедшие из кадра вслед за украинцами. Их примеру последовали и серебряные призеры норвежцы.

Напомним, на чемпионате Европы по биатлону Украина завоевала "золото", "серебро" и бронзовую медаль.