Тест: насколько вы готовы к чемпионату мира по биатлону

Ответьте на вопросы и узнайте, кто вы – мазила или Фуркад

С 9 по 19 февраля в австрийском городе Хохфильцен пройдет чемпионат мира по биатлону. Спортсмены разыграют 11 комплектов наград.

К старту мирового первенства предлагаем вам проверить свои знания по биатлону. Пройдите тест по истории чемпионатов мира и узнайте, кто вы – мазила или Фуркад.