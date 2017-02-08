Тест: насколько вы готовы к чемпионату мира по биатлону

Сегодня, 14:59

Ответьте на вопросы и узнайте, кто вы – мазила или Фуркад

Фото AFP
Фото AFP

С 9 по 19 февраля в австрийском городе Хохфильцен пройдет чемпионат мира по биатлону. Спортсмены разыграют 11 комплектов наград.

К старту мирового первенства предлагаем вам проверить свои знания по биатлону. Пройдите тест по истории чемпионатов мира и узнайте, кто вы – мазила или Фуркад.

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Сегодня|Спорт

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