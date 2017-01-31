Спортивный суд приостановил дисквалификацию украинской биатлонистки Абрамовой

Сегодня, 23:00

Наша спортсменка сдала положительный допинг-тест на мельдоний

Ольга Абрамова. biathlon.com.ua
Ольга Абрамова. biathlon.com.ua

Федерация биатлона Украины получила письмо Спортивного Арбитражного Суда о приостановлении с 31 января дисквалификации спортсменки сборной Украины Ольги Абрамовой до окончательного решения Суда на заседании, которое состоится 2 февраля в Лозанне.

Таким образом, Ольга Абрамова может быть заявлена на шестой этап Кубка IBU, который пройдет 3-4 февраля в Осрбли.

Напомним, что Абрамова отбывает годичную дисквалификацию за положительную допинг-пробу на мельдоний.
биатлон, Спортивный арбитражный суд, Ольга Абрамова

Вы сейчас просматриваете новость "Спортивный суд приостановил дисквалификацию украинской биатлонистки Абрамовой". Другие Новости биатлона смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Федерация биатлона Украины

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие

Ольга Абрамова. Фото biathlon.com.ua

Украинская биатлонистка Абрамова на год дисквалифицирована за допинг

15 Ноября 2016, 16:31

В феврале украинка была временно отстранена от соревнования по подозрению в употреблении мельдония

Другие

Ольга Абрамова. Фото biathlon.com.ua

Рассмотрение дела украинки Ольги Абрамовой по употреблению мельдония пройдет в сентябре

29 Августа 2016, 14:05

Наша спортсменка попалась на употреблении мельдония

Биатлон

Фуркад лидирует в общем зачете Кубка мира. Фото AFP

Мартен Фуркад жестко "потроллил" российского биатлониста в день рождения

Сегодня, 18:20

Лидер сезона напомнил Логинову, что тот два года "отсидел" за допинг

Биатлон

Надежда Белкина. Фото biathlon.com.ua

Надежда Белкина завоевала "бронзу" Универсиады

Сегодня, 09:41

Наша биатлонистка стала третьей в индивидуальной гонке

Биатлон

Украинцы не стали слушать гимн России на чемпионате Европы

Вчера, 11:45

Организаторы гонки по ошибке включили российский гимн во время цветочной церемонии

Биатлон

На трассе Джима. Фото Twitter

Сборная Украины выиграла "бронзу" чемпионата Европы в смешанной эстафете

29 Января, 15:24

Наша команда с одним штрафным кругом финишировала третьей

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования