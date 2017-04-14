Сестры Семеренко вошли в состав сборной Украины на олимпийский биатлонный сезон

Сегодня, 22:30

Готовится к новому сезону украинские биатлонисты будут на испанском острове Тенерифе

Фото AFP
Фото AFP

Федерация биатлона Украины определилась со списком биатлонистов, которые будут вести подготовку к новому сезону в основном составе сборных.

Женщины: Валентина Семеренко, Вита Семеренко, Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Ирина Варвинец, Ольга Абрамова.

Мужчины: Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Владимир Семаков, Александр Жирный, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко.

Мужская сборная Украины начнет подготовку к сезону 2017/18 с 11 мая, а женская – с 15 мая. Для обеих команд местом первого сбора станет испанский остров Тенерифе.
биатлон, Валя Семеренко, Вита Семеренко, сборная Украины по биатлону

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XSport

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