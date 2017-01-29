Сборная Украины выиграла "бронзу" чемпионата Европы в смешанной эстафете

Наша команда с одним штрафным кругом финишировала третьей

В польском городе Душники-Здруй завершилась смешанная эстафета чемпионата Европы по биатлону. Наша команда выступала в таком составе – Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Александр Жирный, Руслан Ткаленко.

Уже после второго этапа украинцы перестали бороться за "золото". Юлия Джима ушла на штрафной круг. Почти до самого финиша наши биатлонисты боролись за "серебро" но на последних метрах Руслан Ткаленко проиграл борьбу норвежскому сопернику.

Смешанная эстафета:



1. Россия – 1:12.26,0 (0+6)

2. Норвегия – +36,4 (0+9)

3. Украина – +37,1 (1+6)