Сборная Украины выиграла "бронзу" чемпионата Европы в смешанной эстафете

Сегодня, 15:24

Наша команда с одним штрафным кругом финишировала третьей

На трассе Джима. Фото Twitter
На трассе Джима. Фото Twitter

В польском городе Душники-Здруй завершилась смешанная эстафета чемпионата Европы по биатлону. Наша команда выступала в таком составе – Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Александр Жирный, Руслан Ткаленко.

Уже после второго этапа украинцы перестали бороться за "золото". Юлия Джима ушла на штрафной круг. Почти до самого финиша наши биатлонисты боролись за "серебро" но на последних метрах Руслан Ткаленко проиграл борьбу норвежскому сопернику.

Смешанная эстафета:

1. Россия – 1:12.26,0 (0+6)
2. Норвегия – +36,4 (0+9)
3. Украина – +37,1 (1+6)
биатлон, чемпионат Европы по биатлону

Вы сейчас просматриваете новость "Сборная Украины выиграла "бронзу" чемпионата Европы в смешанной эстафете". Другие Новости биатлона смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Биатлон

Юлия Джима. Фото AFP

Джима завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по биатлону

Вчера, 14:43

Украинская биатлонистка на пьедестале оказалась между двух россиянок

Биатлон

Пьедестал чемпионата Европы. Фото Twitter

Юлия Джима уверенно выиграла у россиянок "золото" чемпионата Европы

27 Января, 16:10

Наша биатлонистка стала первой в спринтерской гонке

Биатлон

Анастасия Меркушина. Фото biathlon.com.ua

Меркушина - о "бронзе" на ЧЕ по биатлону: "Мне помог опыт выступления на этапах Кубка мира"

25 Января, 19:35

Когда украинка финишировала в тройке лучших, вначале не поняла, что случилось

Биатлон

Анастасия Меркушина. Фото AFP

Меркушина завоевала первую медаль для Украины на чемпионате Европы по биатлону

25 Января, 16:30

В первый день континентального первенства копилка украинской сборной пополнилась "бронзой"

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования