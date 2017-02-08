Россию лишили чемпионата мира 2021 года – источник
Немецкий журналист сообщил, что Тюмень лишена чемпионата мира по биатлону на внеочередном конгрессе IBU
Тюмень лишена права проведения чемпионата мира по биатлону 2021 года, сообщает в своем микроблоге в Twitter журналист немецкой телекомпании ZDF Нильс Кабен.
В среду проходит внеочередной конгресс Международного союза биатлонистов (IBU).
"Тюмень не примет чемпионат мира по биатлону 2021 года", – говорится в сообщении.
Tjumen wird nicht Ausrichter der WM 2021#tjumen #biathlonwm20121 #mclarenreport— Nils Kaben (@NKaben) 8 лютого 2017 р.
Чемпионат мира по биатлону-2017: расписание гонок и трансляций
Вы сейчас просматриваете новость "Россию лишили чемпионата мира 2021 года – источник". Другие Новости биатлона смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии