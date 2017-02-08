Россию лишили чемпионата мира 2021 года – источник Сегодня, 14:48 Просмотров: ...

Немецкий журналист сообщил, что Тюмень лишена чемпионата мира по биатлону на внеочередном конгрессе IBU

Россия может потерять чемпионат мира 2021 года. Фото biathlon2021.ru

Тюмень лишена права проведения чемпионата мира по биатлону 2021 года, сообщает в своем микроблоге в Twitter журналист немецкой телекомпании ZDF Нильс Кабен. В среду проходит внеочередной конгресс Международного союза биатлонистов (IBU). "Тюмень не примет чемпионат мира по биатлону 2021 года", – говорится в сообщении. Tjumen wird nicht Ausrichter der WM 2021#tjumen #biathlonwm20121 #mclarenreport — Nils Kaben (@NKaben) 8 лютого 2017 р. Чемпионат мира по биатлону-2017: расписание гонок и трансляций