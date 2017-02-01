Ольга Абрамова выступит на Кубке IBU после годичной дисквалификации

Сегодня, 13:26

Биатлонистка отбывала наказание за употребление допинга

Ольга Абрамова. Фото biathlon.com.ua
Ольга Абрамова. Фото biathlon.com.ua

Украинская биатлониста Ольга Абрамова сможет принять участие в шестом этапе Кубка IBU, который пройдет в словацком Осрбли.

Организаторы этапа рассмотрели и приняли заявку украинки, которая вернется в большой спорт после перерыва, связанного с дисквалификацией.

Напомним, днем ранее украинская Федерация получила письмо от Спортивного Арбитражного Суда о приостановлении дисквалификации Абрамовой до окончательного решения Суда на заседании, которое состоится 2 февраля в Лозанне.

Ольга Абрамова была дисквалифицирована на один год в феврале 2016-го за следы мельдония, которые были найдены в ее пробе.
биатлон, биатлонистка, Ольга Абрамова, Кубок IBU, мельдоний

Вы сейчас просматриваете новость "Ольга Абрамова выступит на Кубке IBU после годичной дисквалификации". Другие Новости биатлона смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

XSport

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования