Ольга Абрамова выступит на Кубке IBU после годичной дисквалификации
Биатлонистка отбывала наказание за употребление допинга
Украинская биатлониста Ольга Абрамова сможет принять участие в шестом этапе Кубка IBU, который пройдет в словацком Осрбли.
Организаторы этапа рассмотрели и приняли заявку украинки, которая вернется в большой спорт после перерыва, связанного с дисквалификацией.
Напомним, днем ранее украинская Федерация получила письмо от Спортивного Арбитражного Суда о приостановлении дисквалификации Абрамовой до окончательного решения Суда на заседании, которое состоится 2 февраля в Лозанне.
Ольга Абрамова была дисквалифицирована на один год в феврале 2016-го за следы мельдония, которые были найдены в ее пробе.
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