Ольга Абрамова выступит на Кубке IBU после годичной дисквалификации

Украинская биатлониста Ольга Абрамова сможет принять участие в шестом этапе Кубка IBU, который пройдет в словацком Осрбли.

Организаторы этапа рассмотрели и приняли заявку украинки, которая вернется в большой спорт после перерыва, связанного с дисквалификацией.

Напомним, днем ранее украинская Федерация получила письмо от Спортивного Арбитражного Суда о приостановлении дисквалификации Абрамовой до окончательного решения Суда на заседании, которое состоится 2 февраля в Лозанне.

Ольга Абрамова была дисквалифицирована на один год в феврале 2016-го за следы мельдония, которые были найдены в ее пробе.