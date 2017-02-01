Норвежский биатлонист не будет рад увидеть на старте отбывшего дисквалификацию за допинг россиянина

Сегодня, 22:30

Йоханнесу Бе неприятно, когда пойманные на допинге возвращаются и показывают хорошие результаты

Фото AFP
Фото AFP

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе прокомментировал включение Александра Логинова в состав сборной России на ЧМ-2017.

"Он пару раз побеждал меня в гонках. Я не испытываю к нему особой симпатии. Надеюсь, мы не встретимся так скоро, хотя он и отбыл свое наказание.

Неприятно, когда пойманные на допинге возвращаются и показывают хорошие результаты. Это плохо для спорта.

Не мне решать, кого взять в сборную России. Очень жаль, но пока антидопинговые правила неизменны, и он уже получил свое. Мы не можем его остановить, но я не буду рад увидеть его на линии старта", – рассказал Бе.

По-другому о ситуации с российским биатлонистом высказался его партнер по сборной Эмиль Хегле Свенсен.

"Он отбыл наказание, и мы должны исходить из этого факта. Многие, пожалуй, удивлены, что он вернулся и так хорошо выступает.

Сам я пробую защититься тем, что не фокусируюсь на этом. Можно раздражаться, но я просто стараюсь не обращать внимания", – рассказал Свенсен.

Напомним, россиянин был дисквалифицирован на два за употребление допинга до ноября 2016 года.
биатлон, допинг, чемпионат мира по биатлону, Эмиль Свендсен, Йоханнес Бе

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