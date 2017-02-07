Наш состав на ЧМ по биатлону: дебют Меркушиной и конфликт с Кильчицким

Украинская сборная тянула интригу до последнего и вчера таки объявила состав на чемпионат мира в Хохфильцене, ограничившись заявками по пять человек. Женскую команду возглавит 11-й номер рейтинга Кубка мира, быстроногая Юлия Джима, ставшая в этом сезоне чемпионкой Европы и побывавшая на эстафетном подиуме в Поклюке ("бронза") и в топ-5 масс-старта на этапе КМ в Оберхофе.

Полагаются тренеры и на опытных Елену Пидгрушную и Валю Семеренко, которым уже доводилось становиться чемпионками мира. Биатлонисткам пока не пришлось похвастаться идеальной формой, но и младшим коллегам они почти не уступали. Из их числа в пятерку вошли Ирина Варвинец и дебютантка ЧМ Анастасия Меркушина, которые вместе с Джимой и Пидгрушной завоевали "бронзу" в эстафете в Поклюке и несколько раз финишировали в топ-20 в личных гонках на КМ.



В составе радующей нас в этом сезоне мужской команды в Хохфильцене выступит бронзовый призер ЧМ Сергей Семенов, который выиграл в сезоне единственную для Украины личную медаль КМ, став третьим в индивидуалке в Антхольце. Увидим мы и Дмитрия Пидручного, финишировавшего 5-м в масс-старте в Нове Место и 7-м в спринте в Рупольдинге. Компанию им составят Артем Прима (был 9-м в пасьюте в Оберхофе), Владимир Семаков (там же 13-й, на ЧМ под украинским флагом выступит впервые) и Александр Жирный, единственный из когорты, кто не заработал очки КМ и не участвовал в эстафетах, где мужчины трижды становились четвертыми.

Отсутствует в списке Виталий Кильчицкий, который в рейтинге находится на 52-й строчке. Последний раз мы видели его на КМ в Рупольдинге, где команда заработала очередное "дерево", а Виталий идеально отстрелял на последнем этапе. И затем пропал: отсутствие объясняли проблемами со здоровьем, а позже стало известно, что его решили не ставить на эстафету в Антхольце и отправили в Украину, на что Виталий эмоционально отреагировал в соцсетях. Поговаривают о его конфликте с тренером мужской команды Юраем Санитрой.

Несмотря на возвращение в строй Ольги Абрамовой, отбывшей годичную дисквалификацию за употребление допинга, на ЧМ ее пока не посылают: два финиша в топ-15 на единственном турнире, где она успела выступить в этом году, – Кубке IBU в Орсбли – оказались неубедительными.