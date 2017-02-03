Надежда Белкина завоевала золотую медаль на Универсиаде

Сегодня, 12:35

Эта медаль высшей пробы стала для Украины первой на соревнованиях 2017 года

Надежда Белкина. Фото biathlon.com.ua
Надежда Белкина. Фото biathlon.com.ua

Украинская биатлонистка Надежда Белкина завоевала золотую медаль на зимней Универсиаде-2017, которая проходит в Алматы, Казахстан.

Украинка оставила своих соперниц не у дел в гонке преследования, завоевав для Украины первое "золото" на соревнованиях.

"Серебро" и "бронза" достались россиянкам Ольге Шестериковой и Ларисе Куклиной соответственно.

Немного не дотянула до бронзовой медали Яна Бондарь, финишировавшая я в итоге четвертой.

У Юлии Бригинец на финише 11-й результат, а Мария Кручова и Яна Пустовалова, улучшив позиции в преследовании, закончили гонку 14-й и 16-й соответственно.

В программе соревнований остаются смешанная эстафета и гонка с массовым стартом.

 1.  Надежда Белкина (0+0+2+1)  32:39,6
  2.  Ольга Шестерикова (1+0+1+0)  +21,1
  3. <a href=Россия" /> Лариса Куклина (0+0+1+1)  +28,7
  4.  Яна Бондарь (2+0+1+4)  +48,2
...
11.  Юлия Бригинец (2+1+0+0)  +2:31,4
14.  Мария Кручова (2+0+1+1)  +3:21,5
16.  Яна Пустовалова (0+1+2+1)  +4:59,5
биатлон, Универсиада, Надежда Белкина

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Источники:

Сегодня|Спорт, Федерация биатлона Украины

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