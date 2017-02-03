Надежда Белкина завоевала золотую медаль на Универсиаде

Эта медаль высшей пробы стала для Украины первой на соревнованиях 2017 года

Украинская биатлонистка Надежда Белкина завоевала золотую медаль на зимней Универсиаде-2017, которая проходит в Алматы, Казахстан.

Украинка оставила своих соперниц не у дел в гонке преследования, завоевав для Украины первое "золото" на соревнованиях.

"Серебро" и "бронза" достались россиянкам Ольге Шестериковой и Ларисе Куклиной соответственно.

Немного не дотянула до бронзовой медали Яна Бондарь, финишировавшая я в итоге четвертой.

У Юлии Бригинец на финише 11-й результат, а Мария Кручова и Яна Пустовалова, улучшив позиции в преследовании, закончили гонку 14-й и 16-й соответственно.

В программе соревнований остаются смешанная эстафета и гонка с массовым стартом.

1. Надежда Белкина (0+0+2+1) 32:39,6

2. Ольга Шестерикова (1+0+1+0) +21,1

3. Россия" /> Лариса Куклина (0+0+1+1) +28,7

4. Яна Бондарь (2+0+1+4) +48,2

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11. Юлия Бригинец (2+1+0+0) +2:31,4

14. Мария Кручова (2+0+1+1) +3:21,5

16. Яна Пустовалова (0+1+2+1) +4:59,5