Надежда Белкина завоевала "бронзу" Универсиады

Очень нестандартно начался биатлонный турнир на зимней Универсиде в казахском Алматы. В середине индивидуальной гонки у женщин на стадион опустился густой туман, полностью перекроивший расклады в гонке, поскольку стрелять на огневых рубежах стало критически сложно.

Вследствие этого все карты в гонке были смешаны и лидировавшая после двух огневых рубежей в своей любимой индивидуалке Юлия Журавок затем допустила пять промахов и сумела финишировать лишь с шестым временем.

В создавшихся условиях большое преимущество получили ранние стартовые номера, и среди них – лидеры сборной-хозяев турнира. Победительница индивидуальной гонки на прошлой Универсиаде Алина Райкова, стартовав под четвертым номером, прошла рубежи с двумя минутами штрафа и подтвердила свой титул. Галина Вишневская, открывавшая стартовый протокол и имеющая за плечами результаты в топ-10 Кубка мира этого сезона, несмотря на четыре минуты штрафа стала второй.

Третий результат и первая биатлонная медаль для Украины – у Надежды Белкиной, которая на трассе была быстрее своих казахских соперниц, но с пятью минутами штрафа пришла к бронзовой позиции на подиуме!

Результаты гонки

1. Алина Райкова (Казахстан) – 59.48,7 (0+1+1+0)

2. Галина Вишневская (Казахстан) – +2.21,1 (1+3+0+0)

3. Надежда Белкина (Украина) – +2.23,6 (1+2+0+2)

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6. Юлия Журавок (Украина) – +4.14,3 (0+0+3+2)

8. Яна Бондарь (Украина) – +4.36,1 (1+2+0+4)

13. Мария Кручова (Украина) – +7.00,2 (2+2+2+0)

17. Юлия Бригинец (Украина) – +8.54,8 (0+1+2+3)

19. Яна Пустовалова (Украина) – +9.52,6 (1+1+1+0)