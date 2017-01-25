Меркушина – о "бронзе" на ЧЕ по биатлону: "Мне помог опыт выступления на этапах Кубка мира"

Вчера, 19:35

Когда украинка финишировала в тройке лучших, вначале не поняла, что случилось

Анастасия Меркушина. Фото biathlon.com.ua
Анастасия Меркушина. Фото biathlon.com.ua

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина прокомментировала завоевание бронзовой медали в сегодняшней индивидуальной гонке на чемпионате Европы в Душники-Здруй.

"Когда проснулась сегодня с утра, подумала о том, что все возможно, но, наверное, это пока не мой чемпионат, слишком рано для меня, нужно немного подождать, подрасти… Когда финишировала в тройке лучших, вначале и не поняла, что случилось, для меня это большой результат!

Думаю, что опыт выступления на этапах Кубка мира помог мне сегодня, потому что уровень здесь высокий, соперницы намного сильнее. Я понимала, что могу бороться с ними и это подталкивало меня к тому, чтобы работать на трассе упорней. Также моя борьба с Доротеей Вирер в последней эстафете в Антхольце помогла мне бороться сегодня. Я вновь проиграла, но в этот раз не Италии", – рассказала Меркушина.
биатлон, Анастасия Меркушина, чемпионат Европы по биатлону

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Источник:

Федерация биатлона Украины

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